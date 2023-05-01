МЗС Болгарії: країна стикається з безпрецедентними гібридними атаками з боку РФ

За словами очільника дипломатичного відомства країни, Росія хоче спровокувати невдоволення всередині держави.

МЗС Болгарії Ніколай Мілков, на відкритті конференції "Відповідь на виклики у фрагментованій архітектурі безпеки: протидія російським гібридним діям", організованої Софіївським безпековим форумом, заявив про безпрецедентні гібридні атаки з боку РФ, які спрямовані на невдоволення підтримкою України всередині країни. Про це повідомляє Novinite, інформує ZN.ua.

МЗС Болгарії: країна стикається з безпрецедентними гібридними атаками з боку РФ
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"Паралельно з агресивними військовими діями Росії ми стикаємося з безпрецедентним зростанням різноманітних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності Болгарії і, таким чином, наших демократичних цінностей і процесів", – зазначив глава МЗС.

Мілков підкреслив, що російська агресія, яка відбувається в безпосередній близькості від кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку та завдала серйозного удару чинній архітектурі міжнародної безпеки, що призвело до значних наслідків для громадського та політичного життя, в тому числі в Болгарії.

"Росія використовує повний арсенал гібридних тактик, поставки енергоносіїв та основних продуктів харчування, кіберактивність у питанні чутливих технологій, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію наших суспільств – провокуючи невдоволення та зменшуючи солідарність із Україною", – додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що влада Болгарії закриває свої порти для всіх російських суден, які мають сертифікат Російського морського реєстру судноплавства, незалежно від прапора, під яким вони ходять. Рішення пов'язане з директивою Євросоюзу щодо виконання санкцій та набирає чинності з 8 квітня.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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