"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок

Бойовий потенціал України вже перевищує дві третини НАТО в Європі, тому ніякого плану дій щодо членства в НАТО Україні виконувати вже не потрібно.

Про це заявив голова ГО Україна в НАТО Юрій Романюк.

"Україна вже давно минула статус, стан і перебування в умовному ПДЧ. Ми вже давно виконали ці вимоги, починаючи від 2008 року, коли на Бухарестському Саміті нам відмовили у вступі в НАТО, але сказали, що двері Альянсу відчинені для України. Сьогодні ніякого ПДЧ вже бути не може.

Україна вже сама є критерієм відбору і вступу будь-якої країни на відповідність до вимог Альянсу. Вона сьогодні перевищує дві треті сумарно Альянсу в Європі — наш бойовий потенціал, рівень і так далі.

Вступ України в НАТО стримує гаряча фаза війни. Тому що повинні ми розуміти, що НАТО наполягає на тому, що під час гарячої фази війни НАТО не хоче бути втягнуто, умовно кажучи, у війну росії проти України. Воно хоче зберегти свою автономність і не дати росії підстави скерувати цю ситуацію, підвищити ставки і дати можливість говорити, що вона реально воює проти НАТО», — зазначив Юрій Романюк.