На Донеччині СБУ викрила 9 зрадників та виявила схрон з російською зброєю

Тривають стабілізаційні заходи.

Служба безпеки України викрила 9 ворожих поплічників та знайшла схрон з російським озброєнням. Про такі результати стабілізаційних заходів у Лимані, що на Донеччині, повідомляє сайт СБУ , інформує ZN.ua .

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У результаті оперативних дій у прифронтовому Лимані затримано 9 місцевих жителів, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Серед них – 38-річний мешканець міста, який передавав окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району. Спілкувався з агресором через заборонену в Україні соцмережу «Однокласники». Також було затримано колишнього командира караулу Лиманського центру безпеки громадян. У липні минулого року він погодився очолити створену загарбниками місцеву «пожежно-рятувальну частину «МЧС ДНР».

Поза тим викрито ще трьох колаборантів, які після захоплення міста вступили до лав окупаційної адміністрації. Двох із них призначили на «посади» до «відділу внутрішньої політики та взаємодії зі змі» та «відділу земельних відносин», а ще один став «охоронцем міськради». Наразі їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ще четверо зловмисників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини росіян. Крім того, у ході комплексних заходів працівники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю та боєприпасами. У тайнику, облаштованому у покинутій приватній будівлі вони знайшли цілий арсенал: реактивний піхотний вогнемет «Джміль», гранати Ф-1 та РДГ-2, 150 набоїв до стрілецької зброї.

За всіма викритими фактами незаконної діяльності тривають розслідування, аби з’ясувати всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності.