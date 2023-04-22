«Зливав» сину з армії РФ дані про ЗСУ: За ґрати відправився ще один зрадник

Через три роки непогашеної судимості зрадник сидітиме за ґратами 18 років.

«Зливав» сину з армії РФ дані про ЗСУ: За ґрати відправився ще один зрадник
© СБУ

Зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ сину в армії РФ, отримав 15 років позбавлення волі, повідомила Служба безпеки України. За даними СБУ, він також коригував повітряні атаки по Дніпропетровській області, інформує ZN.ua.

«Саме за його «наводкою» окупанти намагалися вдарити по інфраструктурі регіону на початку літа минулого року. Втім, українські сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети. Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта під час контрдиверсійних заходів на території області», – зазначили в СБУ.

Слідство встановило, що зрадником виявився мешканець Марганця. Минулого року він вийшов з виправної колонії, ді сидів за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Після цього зрадник почав збирати дані про базування та переміщення Сил оборони в регіоні. Насамперед він намагався виявити позиції ЗРК С-300.

«Отримані відомості він передавав своєму сину, який входив до складу російських окупаційних угруповань і брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку. Для комунікації із сином зрадник використовував один із месенджерів», – додали в СБУ.

Зловмисника визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудили до 15 років позбавлення волі. Зважаючи, що фігурант має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за ґратами 18 років.





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