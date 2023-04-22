США відкладають поставки Польщі винищувачів F-35

Причини достеменно не відомі.

Передача Польщі перших винищувачів п’ятого покоління F-35A американського виробництва затримується на невідомий термін. Про це повідомляє портал Defence24.pl з посиланням на власні джерела, інформує ZN.ua.

США відкладають поставки Польщі винищувачів F-35
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Зазначається, що винищувачі F-35A з партій, передача яких була запланована Повітряним силам Польщі у 2026 і 2027 роках, будуть поставлені пізніше, ніж початково передбачалося.

Передача шести винищувачів, запланована на 2026 рік, спочатку мала розпочатися в березні й завершитись в червні того ж року. Однак поточний графік передбачає, що поставки відбудуться в листопаді та грудні 2026-го року. Ще чотири літаки, передача яких спочатку була запланована на перше півріччя 2027 року, мають бути передані наприкінці цього року.

Контракт на літаки для Повітряних сил Польщі укладено відповідно до процедури FMS (програма іноземних військових продажів) як частину ширшого плану виробництва F-35 для збройних сил США та іноземних замовників.

Будівництво першого літака було розпочато у квітні 2023 року. Першим компонентом став вузол центрального крила фюзеляжу винищувача. Очікується, що перші винищувачі F-35A мають з’явитися на польській авіабазі у місті Ласьк в 2026 році.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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