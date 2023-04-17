Росіяни з допомогою шантажу продовжують мобілізацію на окупованих територіях — ОК "Південь"

Українців там "закликають" долучатися до окупаційних сил, а в обмін на це обіцяють "блага цивілізації".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники серед цивільних шукають додаткову живу силу для участі у війні. Як наслідок, з застосуванням техніки шантажу окупанти й далі проводять незаконну мобілізацію в цих регіонах, інформує ZN.ua .

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"Ставку вони роблять все ж на перевагу живою силою, тому що вони використовують техніку "гарматного м'яса". На жаль, відносно людства. Але все ж це їхній основний пріоритет. Вони усвідомлюють, що там не вистачає тактичного вміння, стратегічного планування. Вони можуть закидати живими людьми. Вони зараз намагаються набрати саме таку категорію, щоб це була додаткова жива сила", - зазначила Гуменюк під час телемарафону.

Людей на окупованих територіях росіяни "позбавляють будь-яких благ цивілізації".

"Вони намагаються їх до війська заманити саме обіцянкою "прийдете до нас - буде у вас все, і соціальні виплати...", - додала військова.