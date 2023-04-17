Польща може стати першим імпортером новітніх американських ракет

Вони мають дальність до 1900 кілометрів.

Польща може стати першим іноземним замовником ракет AGM-158D JASSM-XR із дальністю пуску до 1,900 км для винищувачів F-16 та F-35. Про це повідомляє польський мілітарний сайт Defence24 , інформує ZN.ua .

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Очікується, що компанія Lockheed Martin передасть Міністерству оборони США нову ракету наступного року. Про плани Польщі придбати JASSM-XR заявив міністр оборони країни Матеуш Моравецький на брифінгу з віце-президентом США Камалою Харріс.

Відомо, що компанія Lockheed Martin отримала контракт на розробку модифікації AGM-158 з "екстремальним" радіусом дії. Ракета матиме вагу 2300 кг з врахуванням боєголовки (910 кг). Максимальна дальність пуску становитиме приблизно 1,900 км.

Початкова ракета називалася JASSM-XR, а пізніше отримала позначення AGM-158D. Вона буде обладнана новим блоком управління, зміненими крилами та захищеним GPS-приймачем. Вартість однієї ракети становитиме приблизно $1,5 млн.