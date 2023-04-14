Учасникам українського оркестру відмовили в отриманні віз для виступів у Великій Британії

Візи вдалося отримати із запізненням і після погроз скандалом.

Основним учасникам українського симфонічного оркестру було відмовлено у візах для проведення серії концертів у Великій Британії. Промоутер стверджує, що відмова коштувала йому понад 100 тисяч євро, пише The Guardian, інформує ZN.ua .

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Цього місяця Хмельницький симфонічний оркестр мав здійснити тур у Великій Британії з двома шоу: «Чарівна музика Гаррі Поттера» та «Музика з «Володаря перснів», «Хоббіта» та «Перснів влади».

Концерти рекламувалися на веб-сайті уряду Великобританії як приклад британсько-українських відносин. Після того, як минулого року оркестр відіграв концерти про Гаррі Поттера в Бельгії, заступник посла Великої Британії в Брюсселі Хлоя Лутер назвала це «неймовірною честю, коли таку культову частину британської культури виконує український оркестр».

Разом із тим, промоутер українського оркестру Star Entertainment звинуватив британський уряд у лицемірстві.

«Вони зробили велику справу, підтримавши українців, але коли справа дійшла до надання їм віз для концертів у Великій Британії, вони не схотіли їх надати», — сказав виконавчий директор Яка Бізіль.

Український оркестр мав розпочати своє турне Британією з виступу в Портсмуті 1 квітня. Але за день до виступу ключові учасники, зокрема диригент і чотири перші скрипки, так і не отримали віз.

Вони застрягли в Парижі на тиждень, чекаючи, поки британське посольство видасть дозволи, а через два дні після початку туру їм сказали, що потрібно сплатити 15 тисяч євро за оформлення екстрених віз.

24-годинні «експрес» візи не вдалося видати вчасно, сказав Бізіль, який звинуватив уряд Великої Британії у «триманні оркестру в заручниках» у Парижі.

«Справжньої причини для відмови не було. Це була просто випадкова дискримінація українських артистів», – додав він.

Він додав, що візи були видані лише після того, як Star Entertainment звернулася до британського посольства з проханням надати пояснення та заявила про намір опублікувати його у пресрелізі для ЗМІ. Втім, через запізнення із візами кілька перших за планом концертів — у Портсмуті, Солфорді та Йорку — довелося перенести.

Концерт в Портсмуті відбувся, але британські музиканти були залучені до концерту занадто пізно і не встигли підготуватись. Тож вони не змогли зіграти повну програму, і в результаті багато глядачів вимагали відшкодування коштів.

Виступ оркестру в Солфорді довелося перенести на 2024 рік, а концерт у Йорку — на кінець цього місяця. За оцінками Бізіля, ця катастрофа коштувала компанії 100 тисяч євро гонорарів, витрат на проживання та репутаційної шкоди.

Представник уряду заявив, що музиканти та виконавці є цінною та важливою частиною британської культури і країна залучає артистів світового рівня та музикантів з усього світу і пропонує спеціальний шлях в'їзду для представників творчих професій.

«Усі заявки на отримання візи ретельно розглядаються з урахуванням їх індивідуальних особливостей відповідно до імміграційних правил», —повідомив він, додавши що відомство проведе перевірку з метою вдосконалення механізму надання віз для уникнення подібних проблем в майбутньому.

Яка Бізіль відомий у британській індустрії розваг через роботу з Річардом Кертісом над двома кінопроектами та з Бобом Гелдофом над фондом Cinema for Peace , який евакуював російського дисидента Олексія Навального із Сибіру до Берліна у 2020 році.

Він закликав міністра культури Люсі Фрейзер піти у відставку, якщо з митцями й надалі так поводитимуться, зазначивши, що труднощі в’їзду в країну, з якими стикається дедалі більше іноземних митців, «шкодять громадянам Великобританії, культурі та відносинам з Європою».

Раніше через бюрократичну тяганину до Британії не зміг потрапити німецький нойз-рок-гурт Trigger Cut. Їх заявку на в’їзд відхилили після того, як вони сказали прикордонникам, що мають денну роботу, не пов’язану з музикою.

«Тих, хто відповідальний за відштовхування митців і діячів культури від Великої Британії, слід назвати і притягнути до відповідальності. Групи, музиканти та оркестри більше не приїжджатимуть до Великобританії через ризик, що їх не пустять», — сказав Бізіль.