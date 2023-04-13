Моравецький: Україна отримує від Польщі чергову партію МіГ-29

За словами польського прем’єра, країна більше не потребує винищувачів даної моделі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Counсil заявив, що Варшава надає Києву ще більше винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Моравецький: Україна отримує від Польщі чергову партію МіГ-29
© Kancelaria Premiera/Krystian Maj/KPRM/flickr

“Триває передача чергової партії”, – сказав глава польського уряду.

Моравецький також розповів, що польська авіація зараз нараховує 48 літаків F-16, Польщу також підтримують союзники, зокрема США, які в рамках зміцнення східного флангу НАТО направили до РП винищувачі F-22. Він нагадав, що наступного року Польща отримає від США багатоцільові винищувачі F-35. Відтак, додав він, Польща більше не потребує літаків МіГ-29.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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