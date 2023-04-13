Моравецький: Україна отримує від Польщі чергову партію МіГ-29

За словами польського прем’єра, країна більше не потребує винищувачів даної моделі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Counсil заявив, що Варшава надає Києву ще більше винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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“Триває передача чергової партії”, – сказав глава польського уряду.