Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – Федоров

Водночас мер Мелітополя повідомив, що на ЗАЕС третій день складають списки з евакуації колаборатнів і окупантів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, що на ЗАЕС, де напередодні розірвалася російська міна, окупанти наймають мисливців та оленярів з Якутії, яким треба "охороняти" станцію. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

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Федоров зазначив, що Росія після захоплення ЗАЕС влаштовує атомний шантаж, зокрема, розміщуючи там свою техніку та військових, що може призвести до атомної катастрофи.

"Замість професійних атомщиків набрали неграмотний персонал. Не забезпечують норми експлуатації АЕС - повідомляється про вибух міни, який на щастя не пошкодив важливе обладнання", – пише Федоров.

Водночас він розповів, що на ЗАЕС третій день складають списки з евакуації колаборатнів і окупантів.

"Загарбники шукають шляхи відходу, але знайдуть лише безславну загибель", – додав Федоров.

Раніше міський голова Іван Федоров заявляв, що російські війська в тимчасово окупованому Мелітополі шукають українських партизанів. Росіяни обшукують будинки місцевого населення.