МЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один

Катрін Колонна зазначила також, що МКС – один із наріжних каменів міжнародного правопорядку.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, коментуючи страту українського військового, заявила, що дане відео є підтвердженням відразу двох воєнних злочинів. Про це вона написала у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

МЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один
© Скріншот з відео

"Страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один. Висловлюю цілковиту підтримку Міжнародному кримінальному суду, який я сьогодні відвідала", – зазначила Колонна.

У своєму іншому дописі вона наголосила, що МКС – один із наріжних каменів міжнародного правопорядку.

"Без справедливості мир неможливий", – додала очільниця французької дипломатії.

Раніше Верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель коментував страту росіянами українського військового. Він назвав це "мерзенним порушенням Женевської конвенції".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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