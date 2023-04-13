Окупанти готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з Луганщини
Дітей депортують під приводом наявності хвороб.
Незважаючи на те, що ще у минулому місяці Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт дитячого омбудсмена і президента рф, звинувативши їх у воєнних злочинах у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, ці дії на окупованих територіях не припиняються. Про це
Зазначається, що в окупованій частині Луганщини проводять
Різного ступеню патологія "виявлена" у 69,6 % з них, що вже дає привід для депортації.
Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ, 2726 дітям.
Раніше повідомлялося про те, що в Україну вдалося повернути 31 депортовану дитину.