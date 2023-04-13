Окупанти готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з Луганщини

Дітей депортують під приводом наявності хвороб.

Незважаючи на те, що ще у минулому місяці Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт дитячого омбудсмена і президента рф, звинувативши їх у воєнних злочинах у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, ці дії на окупованих територіях не припиняються. Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує ZN.ua.

Окупанти готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з Луганщини
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Зазначається, що в окупованій частині Луганщини проводять медичні огляди дітей. Так звані "експерти" з Башкортостану, Татарстану, Брянської, Саратовської, Калузької, Воронезької областей вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат.

Різного ступеню патологія "виявлена" у 69,6 % з них, що вже дає привід для депортації.

Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ, 2726 дітям.

Раніше повідомлялося про те, що в Україну вдалося повернути 31 депортовану дитину.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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