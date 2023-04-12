Генсек Ради Європи засудила обезголовлення окупантами українського військовополоненого

Марія Пейчинович-Бурич заявила, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила страту українського військовополоненого російськми окупантами.

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