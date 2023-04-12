Генсек Ради Європи засудила обезголовлення окупантами українського військовополоненого

Марія Пейчинович-Бурич заявила, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила страту українського військовополоненого російськми окупантами.

Генсек Ради Європи засудила обезголовлення окупантами українського військовополоненого
© Офіс Ради Європи в Україні

"Нажахана поширеним у мережі відео, на якому російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це нелюдяно, і я найрішучіше засуджую це. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначила Пейчинович-Бурич у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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