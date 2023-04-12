У Місії ООН "приголомшені" відео зі стратою українського бійця

Там додали, що подібні випадки є не поодинокими.

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні "приголомшена надзвичайно жорстокими відео" зі звірствами російських окупантів щодо полонених захисників, опублікованими 11 квітня. Відповідну заяву речник Місії Криштоф Яновські розмістив на сайті ООН в Україні, інформує ZN.ua .

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У тексті уточнили, що мають на увазі кадри зі стратою чоловіка, "імовірно українського військовополоненого", а також відео з понівечинеми тілами "вірогідно" наших воїнів.

При цьому організація визнала, що випадки страти полонених є непоодинокими, але не вказала на причетність якоїсь зі сторін до інших звірств.

"В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні — притягнуті до відповідальності", – йдеться в заяві Яновські.