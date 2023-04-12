Кулеба про відео страти українського військового: «Російських терористів треба вигнати з України та ООН»

Глава МЗС України закликав притягнути окупантів до відповідальності за злочини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на відео вбивства українського військовополоненого. Глава МЗС заявив, що російських терористів треба вигнати з України, ООН і притягнути до відповідальності за скоєні злочини, інформує ZN.ua .

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"У мережі поширюється жахливе відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Абсурдно, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН . Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за свої злочини", - зазначив Кулеба в Twitter.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня в мережі з'явилося відео того, як один з російських окупантів армійським ножем відрізає голову українському військовому. Чи був наш воїн живим на той момент наразі точно невідомо.