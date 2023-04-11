Більше половини херсонських зрадників – це тюремники

Протягом п’яти останніх місяців ДБР викрило у Херсоні 39 державних зрадників

Протягом п’яти місяців, що минули після звільнення Херсону Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 39 державним зрадникам. Серед них 23 працівники органів Державної пенітенціарної служби України, у тому числі начальник ПВК №90, в.о. начальника та заступник начальника Херсонського СІЗО. Підозрюваними також є 8 правоохоронців, 2 податківці, заступник Херсонського мера та інші. Про це повідомляє сайт ДБР, інформує ZN.ua .

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Більшості зрадників про підозру повідомили заочно. Вони ж бо разом з окупантами втекли на лівий берег Дніпра. Працівники ДБР вже завершили досудове розслідування щодо державної зради п’яти працівників ДУ «Північна виправна колонія (№ 90) та одного інспектора ДУ «Херсонський слідчий ізолятор». Загалом до суду направлено 16 справ про держзраду.

Тюремники після захоплення обласного центру росіянами зрадили присягу та добровільно погодились працювати на ворога. Від окупанта вони отримали керівні посади в «Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области», що увійшла до «Федеральной службы исполнения наказаний».

Фігуранти виконували вказівки ворога та забезпечували роботу каральної виправної установи окупантів – утримували в камерах херсонських патріотів, схиляли до покори ув’язнених, агітували до співпраці з загарбником.

Вони обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.