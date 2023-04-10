"Антиінвестиційні няні": після абсолютного провалу "нянь" Верховна Рада взялася змінювати закон

Другий шанс проєкту вирішили дати 252 народних депутати.

На тлі нульової результативності проєкту "Інвестиційні няні", Верховна Рада 10 квітня підтримала у першому читанні внесення змін у відповідний закон та розширила його дію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, інформує ZN.ua.
© freedomtumz / depositphotos

Другий шанс "Інвестиційним няням" вирішили дати 252 народних депутати, які проголосували "за" законопроєкт.

На думку депутатів, ситуацію врятують наступні зміни в законодавстві:

  • запровадження часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;
  • розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями;
  • можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25 % від вартості загального розміру значних інвестицій;
  • зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору;
  • встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше 2 місяців).

Нагадаємо, що станом на середину лютого 2023 року - а це була друга річниця дії закону про "інвестиційних нянь", обсяг залучених значних інвестицій був – 0 грн.

Не те щоб інвестори взагалі не "клюнули". Мінекономіки навіть отримало 5 заявок на реалізацію інвестиційних проєктів в рамках цієї програми. Заплановані інвестиції по всіх проєктах були - 11,075 млрд грн. Але у підсумку склали "нічого".

Офіційно називаэться наступна причина – 3 з 5 заявок надійшли до Мінекономіки наприкінці 2021 року та забуксували через війну. Наразі компанії актуалізовують розрахунки та/чи чекають завершення активної фази війни.

Заявки, зокрема, надійшли від агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб".

З хороших новин – ще 2 заявки надійшли вже наприкінці грудня 2022 року - на початку січня 2023 року від гірськолижних курортів ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славскі". Але їх результат поки що той самий, що і в перших трьох заявок.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Рада закликала членів НАТО сприяти прискоренню вступу України до АльянсуРада закликала членів НАТО сприяти прискоренню вступу України до Альянсу
Окупанти на Луганщині викрадають місцевих жителів, які підтримують Україну – ГенштабОкупанти на Луганщині викрадають місцевих жителів, які підтримують Україну – Генштаб
У Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивстваУ Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивства
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — ВеніславськийЗараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський
Заступниця міністра юстиції: «Законодавство про відповідальність за колабораціонізм потрібно змінити. Але після війни»Заступниця міністра юстиції: «Законодавство про відповідальність за колабораціонізм потрібно змінити. Але після війни»
В Україну повернули 15 дітей з їхніми мамами та законними представникамиВ Україну повернули 15 дітей з їхніми мамами та законними представниками
Британія посилить ППО Польщі після передачі Україні винищувачівБританія посилить ППО Польщі після передачі Україні винищувачів
Рада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт ПутінаРада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна
Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла ЗабродськогоРада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського
Последние новости
Подгружаем последние новости