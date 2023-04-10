"Антиінвестиційні няні": після абсолютного провалу "нянь" Верховна Рада взялася змінювати закон

Другий шанс проєкту вирішили дати 252 народних депутати.

На тлі нульової результативності проєкту "Інвестиційні няні", Верховна Рада 10 квітня підтримала у першому читанні внесення змін у відповідний закон та розширила його дію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, інформує ZN.ua .

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Другий шанс "Інвестиційним няням" вирішили дати 252 народних депутати, які проголосували "за" законопроєкт.

На думку депутатів, ситуацію врятують наступні зміни в законодавстві:

запровадження часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;

розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями;

можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25 % від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше 2 місяців).

Нагадаємо, що станом на середину лютого 2023 року - а це була друга річниця дії закону про "інвестиційних нянь", обсяг залучених значних інвестицій був – 0 грн.

Не те щоб інвестори взагалі не "клюнули". Мінекономіки навіть отримало 5 заявок на реалізацію інвестиційних проєктів в рамках цієї програми. Заплановані інвестиції по всіх проєктах були - 11,075 млрд грн. Але у підсумку склали "нічого".

Офіційно називаэться наступна причина – 3 з 5 заявок надійшли до Мінекономіки наприкінці 2021 року та забуксували через війну. Наразі компанії актуалізовують розрахунки та/чи чекають завершення активної фази війни.

Заявки, зокрема, надійшли від агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб".

З хороших новин – ще 2 заявки надійшли вже наприкінці грудня 2022 року - на початку січня 2023 року від гірськолижних курортів ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славскі". Але їх результат поки що той самий, що і в перших трьох заявок.