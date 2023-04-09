До України найближчим часом прибудуть ЗРК Patriot та SAMP/T — Ігнат

Американський та французький ЗРК охоронятимуть повітряний простір над Україною.

Найближчим часом до України мають надійти зенітно-ракетні комплекси ЗРК Patriot та Samp-T. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

До України найближчим часом прибудуть ЗРК Patriot та SAMP/T — Ігнат
© Getty Images

"Patriot та Samp-T найближчим часом мають зайти в Україну. Було оголошено, що два місяці будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони з'являться", - заявив він.

ЗРК Patriot було прийнято на озброєння армією США на початку 1980-х років. Остання його модифікація під назвою PAC-3 призначена для ураження і перехоплення цілей на висоті до 24 км. Головна особливість новітньої модифікації ЗРК Patriot - його здатність збивати балістичні ракети.

Протиракетна система оборони SAMP/T призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, таких як аеропорти і морські порти, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

Раніше до України вже поставлялися західні ЗРК, однак нові одиниці зброї відрізняються збільшеною дальністю та можливістю ураження великого діапазону цілей.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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