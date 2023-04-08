Росія фактично закрила кордони для урядовців – ЗМІ

Виключення допускаються лише з дозволу прем’єр-міністра Мішустіна.

Прем’єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заборонив усім чиновникам уряду виїжджати за кордон без спеціального дозволу і лише для офіційних відряджень. Про це з посиланням на два поінформовані джерела повідомило видання The Bell, яке у Росії також має статус «іноагента», інформує ZN.ua.

Росія фактично закрила кордони для урядовців – ЗМІ
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За даними видання, урядовці, зокрема міністри, керівники апарату, їхні заступники та начальники департаментів – можуть покидати межі Росії лише для офіційних поїздок, а для цього вони повинні отримати дозвіл особисто Мішустіна.

При цьому, як зазначає The Bell, для співробітників адміністрації президента Росії таких обмежень не запроваджували. Річ нібито в «особливій старанності» Мішустіна.

Проте, як зазначало дещо раніше «Настоящее время», більшість російських чиновників «навіть і не намагаються» кудись виїхати. Проте інше джерело видання повідомляло, що деякі чиновники Кремля таки бували у «нейтральних» країнах і дозвіл на це нібито надавав очільник кремлівської адміністрації Антон Вайно.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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