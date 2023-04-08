Росія фактично закрила кордони для урядовців – ЗМІ
Виключення допускаються лише з дозволу прем’єр-міністра Мішустіна.
Прем’єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заборонив усім чиновникам уряду виїжджати за кордон без спеціального дозволу і лише для офіційних відряджень. Про це з посиланням на два поінформовані джерела повідомило видання
За даними видання, урядовці, зокрема міністри, керівники апарату, їхні заступники та начальники департаментів – можуть покидати межі Росії лише для офіційних поїздок, а для цього вони повинні отримати дозвіл особисто Мішустіна.
При цьому, як зазначає The Bell, для співробітників адміністрації президента Росії таких обмежень не запроваджували. Річ нібито в «особливій старанності» Мішустіна.
Проте, як зазначало дещо раніше «