Фінляндія навряд чи розмістить на своїй території бойову групу НАТО – Bloomberg

Принаймні поки що.

Оскільки Фінляндія офіційно стала членом НАТО, верховний командувач Альянсу тепер може розробляти країну у своїх військових планах, які описують, як захистити членів блоку від нападу, інформує ZN.ua.

Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, принаймні поки що, що НАТО розмістить бойові групи союзників на її території. Про це зі слів знайомих із ситуацією офіційних осіб повідомляє агентство Bloomberg.

Агентство пише, що верховне командування Альянсу регулярно проводить оцінку загроз безпеці. У разі потреби командування рекомендуватиме вдатися до розгортання бойової групи на території Фінляндії, але поки що таких планів немає.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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