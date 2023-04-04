На окуповані частині Запорізької області росіяни посилюють пропагандистські заходи – ЦНС
Російські окупанти розгорнули цілеспрямовану кампанію по нав’язуванню місцевому населенню російської ідентичності, інформує
Російське "керівництво" на тимчасово окупованій території Запорізької області продовжують проводити цілеспрямовану кампанію з пропаганди російської ідеології. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Зокрема, аналіз інформаційного поля ТОТ Запорізької області вказує на розгортання цілеспрямованої кампанії щодо нав’язування місцевому населенню російської ідентичності та примусу до інтеграції в соціально-культурний простір РФ", – зазначають у відомстві.
Також у Центрі нацспротиву додали, що зараз активно поширюється заява голови Федерального агентства зі справ національностей РФ Євгєнія Барінова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв даного агентства на ТОТ Запорізької області з метою "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності у регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди".
При цьому, наголошується, що діяльність створених представництв Федерального агентства зі справ національностей РФ буде сконцентровано на залученні різних соціальних груп населення ТОТ Запорізької області до співпраці з російськими громадськими організаціями, створенні спільних програм «просвітницької роботи», а також активному запровадженню "гуманітарних програм".