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2023-04-03
Варшава передала Києву декілька МіГ-29
Процес передачі першої частини літаків вже завершився.
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook
Керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Варшава передала Києву кілька перших винищувачів МіГ-29.
"Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГів вже відправлені", - наголосив Пшидач в ефірі
За його словами, процес передачі першої частини літаків вже завершився. Він не уточнив, скільки літаків отримав Київ у першій партії.
Анна Конюченко, ZN.ua