Варшава передала Києву декілька МіГ-29

Керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Варшава передала Києву кілька перших винищувачів МіГ-29.

"Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГів вже відправлені", - наголосив Пшидач в ефірі RMF FM.

За його словами, процес передачі першої частини літаків вже завершився. Він не уточнив, скільки літаків отримав Київ у першій партії.