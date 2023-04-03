Варшава передала Києву декілька МіГ-29

Процес передачі першої частини літаків вже завершився.

Варшава передала Києву декілька МіГ-29
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Варшава передала Києву кілька перших винищувачів МіГ-29.

"Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГів вже відправлені", - наголосив Пшидач в ефірі RMF FM.

За його словами, процес передачі першої частини літаків вже завершився. Він не уточнив, скільки літаків отримав Київ у першій партії.


Анна Конюченко, ZN.ua





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