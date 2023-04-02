Росія порушує саму суть правової бази ООН — Боррель про головування РФ в Радбезі

Дипломат заявив, що час цього головування добре пасує до дня сміху, інформує ZN.ua.

Росія порушує саму суть правової бази ООН — Боррель про головування РФ в Радбезі
© EC - Audiovisual Service

Керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеф Боррель заявив, що перехід Росії до головування в Раді безпеки Організації об’єднаних націй якраз підходить до міжнародного дня сміху.

У своєму Twitter головний дипломат ЄС зазначив, що хоча Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН.

«ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку російського головування», - підкреслив він.


Ірина Знась, ZN.ua





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