Росія порушує саму суть правової бази ООН — Боррель про головування РФ в Радбезі

Керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеф Боррель заявив, що перехід Росії до головування в Раді безпеки Організації об’єднаних націй якраз підходить до міжнародного дня сміху.

У своєму Twitter головний дипломат ЄС зазначив , що хоча Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН .

«ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку російського головування», - підкреслив він.