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2023-04-02
Росія порушує саму суть правової бази ООН — Боррель про головування РФ в Радбезі
Дипломат заявив, що час цього головування добре пасує до дня сміху, інформує
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Керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеф Боррель заявив, що перехід Росії до головування в Раді безпеки Організації об’єднаних націй якраз підходить до міжнародного дня сміху.
У своєму Twitter головний дипломат ЄС
«ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку російського головування», - підкреслив він.
Ірина Знась, ZN.ua