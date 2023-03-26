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2023-03-26
Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі є загрозою європейській безпеці — Боррель
ЄС готовий відповісти новими санкціями.
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Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що розміщення тактичної ядерної зброї Росії на території Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це її вибір", - зазначив Боррель у
Глава дипломатії Європейського Союзу наголосив, що ЄС готовий відповісти на такі дії подальшими санкціями.
Анна Конюченко, ZN.ua