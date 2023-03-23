У Повітряних силах спростували інформацію про навчання українських льотчиків у Франції

Вчаться, але не літати на винищувачах.

У Повітряних силах спростували інформацію про навчання українських льотчиків у Франції
© Суспильне

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував інформацію французьких журналістів про те, що українські льотчики нібито проходять навчання у Франції на винищувачах Mirage 2000.

Ігнат зазначив, що тисячі українських військовослужбовців, зокрема і з Повітряних сил, проходять навчання у різних країнах світу, в тому числі і у Франції — там наші військові проходили курси авіанавідників, курси виживання та інші.

Проте про навчання льотного складу, за його словами, поки не йдеться.

Водночас, Ігнат додав, що низка партнерів пропонують Україні майданчики для майбутнього навчання пілотів.

Раніше повідомлялось, що Італія навчає групу українських військових, які будуть використовувати систему ППО SAMP-T.

В Естонії вже проведено три цикли навчання для українських військових, щоразу навчання проходила одна рота — загалом понад 600 захисників.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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