Президент Чехії Павел припускає зменшення підтримки України у наступному році

Президент Чехії Петр Павел, який напередодні заявляв, що Україна матиме всього один шанс провести успішний контрнаступ, припустив, що у 2024 році підтримка нашої держави від союзників буде значно слабшою. Про це повідомляє S?ddeutsche Zeitung.

"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься", – зазначив чеський президент.

Павел нагадав про президентські вибори в США у 2024 році та очікувану зосередженість на внутрішній політиці.

"Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати" – сказав він.

Президент Чехії припустив у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції.

"Цей рік є вирішальним для розвитку війни" – наголосив Павел.