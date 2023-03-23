Президент Чехії Павел припускає зменшення підтримки України у наступному році

Чеський лідер наголосив, що цей рік є вирішальним для розвитку війни, інформує ZN.ua.

Президент Чехії Павел припускає зменшення підтримки України у наступному році
© Petr Pavel/Twitter

Президент Чехії Петр Павел, який напередодні заявляв, що Україна матиме всього один шанс провести успішний контрнаступ, припустив, що у 2024 році підтримка нашої держави від союзників буде значно слабшою. Про це повідомляє S?ddeutsche Zeitung.

"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься", – зазначив чеський президент.

Павел нагадав про президентські вибори в США у 2024 році та очікувану зосередженість на внутрішній політиці.

"Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати" – сказав він.

Президент Чехії припустив у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції.

"Цей рік є вирішальним для розвитку війни" – наголосив Павел.

Він додав, що зараз західні держави постачають Україні необхідну зброю, щоб вона могла зайняти кращу стартову позицію для будь-яких переговорів з РФ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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