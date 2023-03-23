WP: Сі Цзіньпін їздив в Москву, щоб врятувати Путіна від поразки у війні з Україною

Стратеги Пентагона завжди ділили світ на Схід і Захід. Відповідно регіональні американські сили перебували під управлінням Європейського чи Індо-Тихоокеанського командування. Але дивлячись на обійми Сі Цзіньпіна і Владіміра Путіна цього тижня, можна задуматися, чи не варто вже створити єдине «Євразійське командування» для протистояння інтегрованій загрозі.

Сильний Китай зміцнює слабку Росію. Такий заголовок по-справжньому описує показові зустрічі лідерів двох країн у Москві, - пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус. Китай не дає зброю (поки що). Але Сі Цзіньпін точно забезпечує моральну і психологічну підтримку, ніби провідуючи хворого родича. Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі правильно назвав Путіна «молодшим партнером».

«Парадокс війни в Україні в тому, що спроба Путіна добитися більшої влади в Європі зробила його слабшим. Ця ослабла Росія буде під дедалі більшим китайським впливом, хіба що буде маловірогідний поворот після війни в Україні і лояльний до Заходу лідер замінить Путіна. Можливо, це найбільша причина братського візиту Сі Цзіньпіна. Він зміцнює фланг проти Америки і Заходу», - припускає автор.

Китайське домінування над слабкою Росією буде мати багато різних форм у найближчі роки. Росія втратила енергетичні ринки в Європі через безрозсудне вторгнення. Тому вона буде ще більше залежати від попиту в Китаї і інших азіатських країнах. Китайський економічний вплив в Центральній Азії і на далекому сході Росії збільшується кожного року. Його можливості в космосі, кіберпросторі, робототехніці і розробці штучного інтелекту будуть все більше затьмарювати російські.