FT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означає
На думку експертів, це тільки підкреслює ще більшу залежність російського режиму від Пекіна, інформує
Сі Цзіньпін запросив Владіміра Путіна відвідати Китай цього року. Це великий жест підтримки після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента, звинувативши його в воєнних злочинах.
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Financial Times зауважує, що з лютого минулого року Путін лише один раз залишав пострадянський простір. Він їздив в Іран. Тепер, після ордеру на арешт від МКС, його можливості здійснювати поїздки сильно скоротяться. Оскільки будь-яка з 123 країн-учасниць Римського статуту буде зобов’язана його арештувати.