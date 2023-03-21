FT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означає

Сі Цзіньпін запросив Владіміра Путіна відвідати Китай цього року. Це великий жест підтримки після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента, звинувативши його в воєнних злочинах.

Про це пише Financial Times , додаючи, що під час свого візиту в Москву китайський лідер сказав прем’єр-міністру РФ Міхаілу Мішустіну, що запросив Путіна приїхати в Китай «в зручний для нього час». Сі Цзіньпін припустив, що візит російського президента може відбутися в рамках інвестиційного форуму, пов’язаного з «Єдиним поясом, єдиним шляхом». Поїздка впишеться в намір Москви і Пекіна поглибити своє «безмежне» партнерство більш ніж через рік після того, як Росія вторглася в Україну.

Financial Times зауважує, що з лютого минулого року Путін лише один раз залишав пострадянський простір. Він їздив в Іран. Тепер, після ордеру на арешт від МКС, його можливості здійснювати поїздки сильно скоротяться. Оскільки будь-яка з 123 країн-учасниць Римського статуту буде зобов’язана його арештувати.