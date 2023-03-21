FT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означає

На думку експертів, це тільки підкреслює ще більшу залежність російського режиму від Пекіна, інформує ZN.ua.

FT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означає
© Getty Images

Сі Цзіньпін запросив Владіміра Путіна відвідати Китай цього року. Це великий жест підтримки після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента, звинувативши його в воєнних злочинах.

Про це пише Financial Times, додаючи, що під час свого візиту в Москву китайський лідер сказав прем’єр-міністру РФ Міхаілу Мішустіну, що запросив Путіна приїхати в Китай «в зручний для нього час». Сі Цзіньпін припустив, що візит російського президента може відбутися в рамках інвестиційного форуму, пов’язаного з «Єдиним поясом, єдиним шляхом». Поїздка впишеться в намір Москви і Пекіна поглибити своє «безмежне» партнерство більш ніж через рік після того, як Росія вторглася в Україну.

Financial Times зауважує, що з лютого минулого року Путін лише один раз залишав пострадянський простір. Він їздив в Іран. Тепер, після ордеру на арешт від МКС, його можливості здійснювати поїздки сильно скоротяться. Оскільки будь-яка з 123 країн-учасниць Римського статуту буде зобов’язана його арештувати.


Лесь Димань, ZN.ua





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