The Economist: Україна робить ставку на БПЛА для ударів по Росії, поки Захід вагається з ракетами

28 лютого небо над Росією гуділо від ворожих безпілотників. У Санкт-Петербурзі запровадили 200-кілометрову безпольотну зону навколо аеропорту. В Краснодарі спалахнула нафтобаза. Дрони літали в Білгородській і Брянській областях, які прилягають до кордону України.

Один апарат навіть наблизився до Москви. Його збили приблизно за 100 кілометрів від російської столиці. Того дня українські БПЛА не вперше обійшли російську протиповітряну оборону. Однак, це була перша подібна організована атака. Вона змусила багатьох українців замислитися, чи це не спосіб для позбавлення Росії її переваги в далекобійності навіть без західних ракет на зразок ATACMS, які можуть так і не передати Києву, - пише The Economist .

Безпілотники літають над зонами бойових дій вже більше століття. Ізраїль використовував їх для розвідки в 1970-х роках. Американські високоточні БПЛА злетіли вперше на початку 2000-х. Але зараз їх застосування швидко еволюціонує. Україна використовує щонайменше п’ять різних типів безпілотників: невеликі побутові апарати для розвідки, імпровізовані баражуючі боєприпаси (вони частіше створюють проблеми, ніж щось знищують), більш передові апарати розвідки і радіоелектронної боротьби, більші баражуючі боєприпаси, розроблені для знищення бронетехніки, а також ударні безпілотники (повітряні і морські), здатні нести бомби і ракети на сотні або й навіть тисячі кілометрів.