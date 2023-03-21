Bloomberg: Зеленському в розмові з Сі Цзіньпіном варто наполягати на двох речах

Український президент може використати слова китайського лідера проти нього самого, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Зеленському в розмові з Сі Цзіньпіном варто наполягати на двох речах
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Цього тижня відбудуться дві найбільш насичені розмови. І в кожній з них буде брати участь лідер Китаю Сі Цзіньпін. Одну з них він проведе з російським колегою Владіміром Путіним в Москві. А іншу - з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі кілька днів. Щоправда цей діалог відбудеться за допомогою телефонного чи відеозв’язку.

За своїм тоном друга розмова точно буде пишномовною і незграбною. По-суті вона навряд чи принесе великі результати, а може їх і взагалі не буде. Однак, деталі будуть мати наслідки як для української оборони від Росії, так і для глобальної дипломатії і світового порядку. Як Зеленському підійти до розмови з Сі Цзіньпіном? Про це в статті для Bloomberg пише оглядач і колишній головний редактор Handelsblatt Global Адреас Клутх.

Сі Цзіньпін, який нещодавно продовжив своє правління на третій термін, намагається добитися чотирьох речей. По-перше, на глобальному рівні він хоче дати відсіч США, які звинувачує ув спробі стримати підйом Китаю. По-друге, китайський лідер хоче виставити себе світовим миротворцем і чесним посередником, особливо перед аудиторією на Глобальному Півдні. По-третє, він хоче не допустити, щоб російська війна проти України переросла в ядерний конфлікт. І останнє - Сі Цзіньпін хоче закріпити власне тлумачення суверенітету в ролі головного принципу глобальної політики, націлюючись при цьому на Тайвань.

Щодо першої мети, тут Сі Цзіньпін досі вважає Путіна корисним помічником, повну поразку якого в Україні не можна допустити. Звідси випливає і його візит в Москву, а також всі натяки на військову допомогу. Переслідуючи другу мету, а саме виставити себе миротворцем, Пекін минулого місяця опублікував роздуту «Концепцію Ініціативи глобальної безпеки», після якої з’явився документ під назвою «Політичне врегулювання кризи в Україні», який містив 12 пунктів. Сі Цзіньпін також збільшив свій дипломатичний авторитет, коли Китай допоміг Ірану і Саудівській Аравії залагодити окремий конфлікт. Тут, китайський лідер може зіграти корисну роль, зважаючи на його вплив на Путіна.


Лесь Димань, ZN.ua





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