Bloomberg: Зеленському в розмові з Сі Цзіньпіном варто наполягати на двох речах

Цього тижня відбудуться дві найбільш насичені розмови. І в кожній з них буде брати участь лідер Китаю Сі Цзіньпін. Одну з них він проведе з російським колегою Владіміром Путіним в Москві. А іншу - з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі кілька днів. Щоправда цей діалог відбудеться за допомогою телефонного чи відеозв’язку.

За своїм тоном друга розмова точно буде пишномовною і незграбною. По-суті вона навряд чи принесе великі результати, а може їх і взагалі не буде. Однак, деталі будуть мати наслідки як для української оборони від Росії, так і для глобальної дипломатії і світового порядку. Як Зеленському підійти до розмови з Сі Цзіньпіном? Про це в статті для Bloomberg пише оглядач і колишній головний редактор Handelsblatt Global Адреас Клутх.

Сі Цзіньпін, який нещодавно продовжив своє правління на третій термін, намагається добитися чотирьох речей. По-перше, на глобальному рівні він хоче дати відсіч США , які звинувачує ув спробі стримати підйом Китаю. По-друге, китайський лідер хоче виставити себе світовим миротворцем і чесним посередником, особливо перед аудиторією на Глобальному Півдні. По-третє, він хоче не допустити, щоб російська війна проти України переросла в ядерний конфлікт. І останнє - Сі Цзіньпін хоче закріпити власне тлумачення суверенітету в ролі головного принципу глобальної політики, націлюючись при цьому на Тайвань.