Путін розраховував на більше: в ISW підсумували результати візиту Сі Цзіньпіна до Москви
Сі в геополітичному конфлікті РФ із Заходом відхилився від оголошеного перед 24 лютого «безмежного партнерства», інформує
Голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Москві 20 березня і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, чого, ймовірно, прагнув Путін,
Сі і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин.
Путін опублікував статтю в китайських державних ЗМІ, в якій стверджував, що Росія і Китай будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню Заходу до домінування і США, які проводять політику подвійного стримування проти Китаю і Росії.