Путін розраховував на більше: в ISW підсумували результати візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Сі в геополітичному конфлікті РФ із Заходом відхилився від оголошеного перед 24 лютого «безмежного партнерства», інформує ZN.ua.

Путін розраховував на більше: в ISW підсумували результати візиту Сі Цзіньпіна до Москви
© Офіційний сайт Кремля

Голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Москві 20 березня і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, чого, ймовірно, прагнув Путін, вважають експерти Інституту дослідження війни.

Сі і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин.

Путін опублікував статтю в китайських державних ЗМІ, в якій стверджував, що Росія і Китай будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню Заходу до домінування і США, які проводять політику подвійного стримування проти Китаю і Росії.


Оксана Коваль, ZN.ua





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