Путін розраховував на більше: в ISW підсумували результати візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Москві 20 березня і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, чого, ймовірно, прагнув Путін, вважають експерти Інституту дослідження війни.

Сі і Путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин.