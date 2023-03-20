Під час останньої тривоги неподалік Києва знищили російський безпілотник

У КМВА вкотре попросили жителів не ігнорувати повітряні тривоги, інформує ZN.ua.

Під час останньої тривоги неподалік Києва знищили російський безпілотник
Фото ілюстративне
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Під час повітряної тривоги, яка лунала в місті Києві та Київській області приблизно з 15:40 до 16:00, українські військові протиповітряної оборони збили в небі на північ від столиці дрон російських окупантів, повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні!" – написав він.

Зважаючи на це, глава міської військової адміністрації вкотре закликав киян чітко та неухильно дотримуватися дій, які рекомендується виконувати після оголошення сигналу повітряної тривоги.

"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", – наголосив Попко.

Наприкінці минулого тижня війська РФ випустили 16 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed по території України – 11 із них вдалося ліквідувати українській ППО. Інші безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури Дніпропетровської області та нежитлові приміщення на Львівщині.


Максим Царук, ZN.ua





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