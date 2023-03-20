Глава МЗС Литви: «Мільйон артснарядів для України — це мета ЄС»

Ґабріелюс заявив, що не лише Україна потребуватиме боєприпасів у майбутньому, але й інші країни, такі як Литва, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Литви: «Мільйон артснарядів для України — це мета ЄС»
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс заявив, що мільйон артилерійських снарядів для України - це мета ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Документи, які я бачив, говорять про те, що ми йдемо до цієї мети. Тож це – намір, це амбіція, це послання для промисловості, і це, ймовірно, те, навколо чого ми погодилися. Це не означає, що ми маємо фіксовану мету і зобов’язалися досягти мільйона (снарядів – ред.), але це мета, і це може бути вироблено й доставлено", - відповів глава МЗС на запитання журналістів щодо чинності намірів ЄС виготовити для України мільйон артснарядів.

За його словами, не лише Україна потребуватиме боєприпасів у майбутньому, але й інші країни, такі як Литва.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та вліткуПентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку
Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККСПосли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС
Ще дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для РосіїЩе дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Головним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з України – ДаніловГоловним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з України – Данілов
Один мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІОдин мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІ
У разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол ПольщіУ разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол Польщі
Євросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial TimesЄвросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial Times
Я не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод ЮнкерЯ не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
США не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти УкраїниСША не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти України
Війська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території УкраїниВійська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території України
Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для УкраїниСполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для України
На Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВАНа Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВА
Глава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо УкраїниГлава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо України
Последние новости
Подгружаем последние новости