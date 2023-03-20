Глава МЗС Литви: «Мільйон артснарядів для України — це мета ЄС»

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс заявив, що мільйон артилерійських снарядів для України - це мета ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Документи, які я бачив, говорять про те, що ми йдемо до цієї мети. Тож це – намір, це амбіція, це послання для промисловості, і це, ймовірно, те, навколо чого ми погодилися. Це не означає, що ми маємо фіксовану мету і зобов’язалися досягти мільйона (снарядів – ред.), але це мета, і це може бути вироблено й доставлено", - відповів глава МЗС на запитання журналістів щодо чинності намірів ЄС виготовити для України мільйон артснарядів.

За його словами, не лише Україна потребуватиме боєприпасів у майбутньому, але й інші країни, такі як Литва.