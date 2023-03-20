Рада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна

Верховна Рада підтримала заяву про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України. Документ №9122 підтримали 335 народних депутатів, повідомив парламентарій із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

У заяві український парламент закликав ООН , міжнародні організації та уряди країн засудити тяжкі злочини РФ , вчинені на території України за наказами її політичного і військового керівництва. Також заява містить заклик до вжиття всіх можливих заходів для розслідування цих злочинів і притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та універсальних юрисдикцій, інформує ZN.ua .