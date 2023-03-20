Рада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна

Депутати ухвалили відповідну заяву.

Верховна Рада підтримала заяву про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України. Документ №9122 підтримали 335 народних депутатів, повідомив парламентарій із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

У заяві український парламент закликав ООН, міжнародні організації та уряди країн засудити тяжкі злочини РФ, вчинені на території України за наказами її політичного і військового керівництва. Також заява містить заклик до вжиття всіх можливих заходів для розслідування цих злочинів і притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та універсальних юрисдикцій, інформує ZN.ua.

«ВР наполегливо закликає сторони-учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Російської Федерації Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента РФ Марії Львової-Бєлової та їх подальшої передачі в розпорядження Суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом», – вказано у заяві.





Интересные новости
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та вліткуПентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку
Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККСПосли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС
Ще дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для РосіїЩе дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд БританіїПрезидент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд Британії
Головний прокурор МКС: ордер на арешт Путіна виданий пожиттєвоГоловний прокурор МКС: ордер на арешт Путіна виданий пожиттєво
Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла ЗабродськогоРада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського
Китай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКСКитай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКС
Трамп повідомив, коли його збираються арештуватиТрамп повідомив, коли його збираються арештувати
Шольц відреагував на рішення МКС: "Ніхто не стоїть вище за закон"Шольц відреагував на рішення МКС: "Ніхто не стоїть вище за закон"
Верховний Суд Британії виніс важливе рішення на користь України у справі "боргу Януковича", яке перевертає акценти в справіВерховний Суд Британії виніс важливе рішення на користь України у справі "боргу Януковича", яке перевертає акценти в справі
Є життєздатне рішення – гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ЗАЕСЄ життєздатне рішення – гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ЗАЕС
Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру, що фінансує військову допомогу УкраїніРада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру, що фінансує військову допомогу Україні
У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – ПенсУ Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – Пенс
Последние новости
Подгружаем последние новости