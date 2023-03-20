Рада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна
Депутати ухвалили відповідну заяву.
Верховна Рада підтримала заяву про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України. Документ №9122 підтримали 335 народних депутатів,
У заяві український парламент закликав ООН, міжнародні організації та уряди країн засудити тяжкі злочини РФ, вчинені на території України за наказами її політичного і військового керівництва. Також заява містить заклик до вжиття всіх можливих заходів для розслідування цих злочинів і притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та універсальних юрисдикцій, інформує
«ВР наполегливо закликає сторони-учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Російської Федерації Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента РФ Марії Львової-Бєлової та їх подальшої передачі в розпорядження Суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом», – вказано у заяві.