В окупованому Сімферополі намагалися підірвати чи імітувати підрив газопроводу у центральній частині міста

В окупованому Криму невідомі намагалися підірвати газопровід. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали 20 березня.

За попередніми даними, невідомі заклали вибухівку потужністю до 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Як запевняють російські ЗМІ, такої потужності не вистачило, щоб перервати газопостачання та викликати велику пожежу.

"Трохи пошкодило металеву трубу, поряд виявили вирву діаметром 70 см. Наскрізь нічого не пробило, тому газопостачання вузла не припинялося", - йдеться у повідомленнях.

Раніше у Сімферополі масштабно палав великий склад. Горіти приміщення почало о 4:43 ранку 14 березня. Площа, яку охопило полум'я, зайняла понад 1000 квадратних метрів. На місце події прибули рятувальники – близько 30 осіб та 7 одиниць техніки.