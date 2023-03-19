В Естонії вже пройшли навчання 600 українських військових – Міноборони країни

Ханно Певкур вважає, що Росія продовжує становити загрозу для країн НАТО, оскільки "в неї поки що достатньо вогневої могутності" і вони "можуть досить швидко поповнити свою армію", інформує ZN.ua.

В Естонії вже пройшли навчання 600 українських військових – Міноборони країни

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що після чергового пакету військової підтримки, країна вже навчила 600 українських військовослужбовців. Про це він заявив в інтерв’ю The Kyiv Independent.

В Естонії вже проведено три цикли навчання для українських військових, щоразу навчання проходила одна рота, сказав Певкур.

Крім того, в Естонії проходили навчання медики, снайпери та військові деяких інших спеціальностей, повний список яких міністр назвати відмовився.

Відповідаючи на запитання, чому саме Естонія так рішуче підтримує Україну, Певкур сказав, що "всі ми розуміємо, що Україна воює не лише за себе та за український народ. Вони борються за вільний мир та світ, заснований на правилах. Ось чому ми маємо допомагати Україні, чим можемо".

"Звичайно, ми всі сподіваємося, що війна закінчиться якнайшвидше. Але ми також повинні розуміти, що це не так просто, тому що обидві сторони глибоко окопалися, так що знадобиться деякий час", – підкреслив естонський міністр оборони.

За його словами, менталітет російської армії за останні сто років практично не змінився. "Під час Першої та Другої світових воєн вони використовували одну й ту саму тактику, яка полягала у неймовірних звірствах та воєнних злочинах", – зазначив він.

Певкур додав, що Росія продовжує становити загрозу для країн НАТО, оскільки "в неї поки що достатньо вогневої могутності" і вони "можуть досить швидко поповнити свою армію".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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