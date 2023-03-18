Швеція допоможе Великій Британії в модернізації танків Challenger

Шведська збройна компанія Mildef поставить компоненти Generic Vehicle Architecture для оновлених британських танків Challenger 3. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Новітні бойові машини отримають від Mildef процесори та Ethernet-комутатори на суму 2,5 млн фунтів стерлінгів. Відомо, що компанія вироблятиме компоненти на своєму британському підприємстві в Кардіффі, що в Уельсі.

Mildef вклала значні кошти у майданчик, побудувавши розширені виробничі площі та встановивши нове випробувальне обладнання. Загалом концерн поставить понад 300 компонентів протягом усього терміну служби Challenger 3, постачання якої відбудуться в період з 2023 по 2029 рік.

"MilDef знову рада постачати продукти разом із RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land) для однієї зі стратегічних програм Міністерства оборони Великої Британі", – розповів генеральний директор MilDef Group.