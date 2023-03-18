Тайвань модернізує американські танки, виготовлені у 1960-х роках

Зокрема, будуть встановлені нові двигуни.

Тайвань модернізує американські танки, виготовлені у 1960-х роках
Фото: militaryleak.com

Міноборони Тайваню офіційно повідомило про укладання угоди з Renk America щодо постачання двигунів AVDS до танків M60A3. Про це йдеться на сайті державної установи.

Загальна вартість угоди становить 241 млн доларів. Кількість самих двигунів не названа, але вони, ймовірно, розраховані на весь парк у 200 танків цієї моделі, які зараз стоять на озброєнні Тайваню.

При цьому строк постачання двигунів оцінений до 2028 року, що означає довгострокову перспективу та подальшу експлуатацію M60A3 й після 2030 року.

Варто зазначити, що дані бойові машини перебувають в експлуатації з 1959-го, а їхня остання версія була створена у 1978 році. Тоді танк отримав нову систему управління вогнем, тепловізійний канал прицілу, лазерний далекомір та балістичний обчислювач.

Для Тайваню M60A3 є не найстарішою машиною - збройні сили досі експлуатують CM-11 Brave Tiger, створені у 1950-х роках, а також ще кілька моделей легких танків.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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