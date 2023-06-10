Американські супутники-шпигуни зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед обвалом

Водночас, наразі немає переконливих доказів щодо винних у цьому злочині.

Розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів, щоб визначити, хто спричинив руйнування Каховської ГЕС, повідомляє The New York Times із посиланням на посадовця президентської адміністрації США , інформує ZN.ua .

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За словами співрозмовника, супутники-шпигуни США зафіксували вибух на Каховській дамбі безпосередньо перед її обвалом, однак американські аналітики досі не знають, хто спричинив руйнування дамби, або як саме це сталося.

«Оснащені інфрачервоними датчиками супутники виявили ознаки тепла, що відповідає потужному вибуху безпосередньо перед обвалом дамби», — сказав він.

Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть Росія, сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності. Але він додав, що розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів щодо відповідальних за злочин.

Сейсмічні дані, зібрані обсерваторією NORSAR у Норвегії, також підтвердили теорію про великий вибух біля Каховської дамби у вівторок о 2:54 за місцевим часом, коли споруда обвалилася. У заяві NORSAR йдеться, що сигнали, отримані зі станції в 385 милях від дамби, демонструють чіткі ознаки вибуху.

Експерти з техніки та боєприпасів заявили, що навмисний вибух у Каховській дамбі, яка контролюється Росією, швидше за все, спричинив її обвал. Вони додали, що структурний збій або атака ззовні дамби є можливими, проте менш правдоподібними поясненнями.

Представник адміністрації не виключив можливість того, що попередні пошкодження дамби, або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але американські чиновники вважають, що причиною став саме вибух: навмисний чи випадковий.

Раніше цього тижня експерти попереджали, що доступні докази дуже обмежені, однак заявляли, що зовнішня детонація бомби чи ракети спрямувала б лише незначну частину своєї сили на дамбу, і для досягнення ефекту руйнування знадобилася б вибухівка у багато разів більша.

Українська розвідка заявляє, що продовжує збирати докази на підтвердження своєї заяви про те, що Росія зруйнувала дамбу. У п’ятницю СБУ оприлюднила аудіозапис розмови, яка, як стверджується, була здійснена між двома російськими солдатами та є доказом того, що російські війська організували руйнування дамби.

Один зі співрозмовників розповів, що українські сили не спричиняли руйнувань.

«Це була наша диверсійна група. Цією дамбою хотіли, як би, налякати. Вийшло не так, як планувалося», — йдеться у розмові.