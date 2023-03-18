Росія може перекинули в Білорусь нові групи військових — "Гаюн"

Росія не збирається завершувати свою "діяльність" і припиняти навчання на території Білорусі. Ба більше, моніторингова група "Беларускі Гаюн" , аналізуючи знімки з супутника, повідомляє, що РФ для "тренувань" може перекинути на територію республіки нову партію окупантів.

"ЗС РФ не збираються згортати свій "тренувальний табір" на полігоні, і варто очікувати перекидання в РБ нових груп військових для навчання", — пише "Гаюн".

Такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши нові супутникові знімки полігону Обуз-Лесновський. Там зараз відбувається ротація, росіяни виводять звідти частину свого контингенту. Та у "Гаюні" наголошують, що навіть попри це, порожні намети для військових ще не демонтовують.