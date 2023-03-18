Atlantic Council: Зеленському варто про дещо пам’ятати під час розмови з Сі Цзіньпіном

Експерт пояснює, що китайський лідер не збирається покидати Путіна і лише хоче використати розмову з українським президентом для просування власних ініціатив і інтересів, інформує ZN.ua.

Atlantic Council: Зеленському варто про дещо пам’ятати під час розмови з Сі Цзіньпіном
© Сайт Президента Республики Беларусь

Український президент Володимир Зеленський може вже наступного тижня особисто поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очікуване обговорення відбудеться після того, як Пекін 24 лютого опублікував план-позицію щодо широкомасштабного вторгнення Росії.

Однак, Зеленському варто розуміти, чого Сі Цзіньпін добивається насправді, - пише в своїй статті експерт Atlantic Council Габріель Альварадо, який в минулому працював у Держдепартаменті США. Він зауважує, що китайський лідер хоче скоротити критику на адресу Пекіна щодо його ролі в конфлікті, а також отримати платформу для просування своєї «Ініціативи глобальної безпеки», окремий документ про яку китайська столиця опублікувала за кілька днів до плану щодо війни.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
З Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларівЗ Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларів
Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворогаСотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Блок рекламы


Похожие новости
Atlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчиласяAtlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчилася
США заохочували Китай до розмови із Зеленським — Білий дімСША заохочували Китай до розмови із Зеленським — Білий дім
NYT: Китай допоміг Ірану і Саудівській Аравії зблизитися, це дещо говорить про його амбіціїNYT: Китай допоміг Ірану і Саудівській Аравії зблизитися, це дещо говорить про його амбіції
Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном у ПекініЛукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні
Politico: Директор ЦРУ в січні 2022 року розповів Зеленському, як саме Росія збирається захопити КиївPolitico: Директор ЦРУ в січні 2022 року розповів Зеленському, як саме Росія збирається захопити Київ
Макрон та Шольц поставили Зеленському воєнний ультиматум – BildМакрон та Шольц поставили Зеленському воєнний ультиматум – Bild
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Лукашенко може зустрічатися з Сі Цзіньпіном, щоб допомогти РФ та Китаю обійти санкції – ISWЛукашенко може зустрічатися з Сі Цзіньпіном, щоб допомогти РФ та Китаю обійти санкції – ISW
Президент Чехії запропонував Зеленському визначити дату його візиту до КиєваПрезидент Чехії запропонував Зеленському визначити дату його візиту до Києва
Петр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війниПетр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війни
Последние новости
Подгружаем последние новости