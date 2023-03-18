Atlantic Council: Зеленському варто про дещо пам’ятати під час розмови з Сі Цзіньпіном

Український президент Володимир Зеленський може вже наступного тижня особисто поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очікуване обговорення відбудеться після того, як Пекін 24 лютого опублікував план-позицію щодо широкомасштабного вторгнення Росії.

Однак, Зеленському варто розуміти, чого Сі Цзіньпін добивається насправді, - пише в своїй статті експерт Atlantic Council Габріель Альварадо, який в минулому працював у Держдепартаменті США . Він зауважує, що китайський лідер хоче скоротити критику на адресу Пекіна щодо його ролі в конфлікті, а також отримати платформу для просування своєї «Ініціативи глобальної безпеки», окремий документ про яку китайська столиця опублікувала за кілька днів до плану щодо війни.