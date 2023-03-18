Atlantic Council: Зеленському варто про дещо пам’ятати під час розмови з Сі Цзіньпіном
Експерт пояснює, що китайський лідер не збирається покидати Путіна і лише хоче використати розмову з українським президентом для просування власних ініціатив і інтересів, інформує
Український президент Володимир Зеленський може вже наступного тижня особисто поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очікуване обговорення відбудеться після того, як Пекін 24 лютого опублікував план-позицію щодо широкомасштабного вторгнення Росії.
Однак, Зеленському варто розуміти, чого Сі Цзіньпін добивається насправді, - пише в своїй статті експерт