Залужний про розмови з Міллі: "24/7 ми на зв’язку"

За словами головкома ЗСУ, щодня гине багато людей просто тому, що рішення про постачання літаків досі не ухвалили.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що часто розмовляє по телефону з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Їх бесіди тривають годинами і відбуваються кілька разів на тиждень, про що головком ЗСУ розповів під час інтерв'ю The Washington Post.

Залужний про розмови з Міллі:
© Колаж ZN.UA

Журналісти видання зазначають, що Залужний захоплюється Міллі та вважає його своїм другом, тож і ділиться з ним своїми побоюваннями, інформує ZN.ua.

"У нас є домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу зателефонувати й сказати: "Якщо я не отримаю 100 тисяч снарядів за тиждень, загине 1000 людей. Стань на моє місце", — розповів Залужний.

Втім він зауважив, що не Міллі ухвалює рішення про відправку Україні літаків. А через те, що цього рішення досі не ухвалили, "щодня гине дуже багато людей".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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