Німеччина поновлює запаси САУ: Бундесверу доведеться чекати щонайменше три роки

Темпи оновлення німецьких арсеналів повільні.

Німеччина поновлює запаси САУ: Бундесверу доведеться чекати щонайменше три роки
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Після передачі Україні 14 артилерійських систем Panzerhaubitze 2000 німецькому Бундесверу доведеться чекати на заміну щонайменше три роки, повідомляє Der Spiegel, інформує ZN.ua.

Як повідомляє видання із посиланням на конфіденційні контрактні документи на закупівлю щонайменше десяти нових артилерійських систем на суму близько 184 мільйонів євро, виробник Krauss-Maffei Wegmann може поставити перші шість гаубиць не раніше 2025 року. Якщо все піде за планом, то в 2026 році в розпорядження Бундесверу мають надійти ще чотири.

Незабаром бюджетний комітет має ухвалити відповідний проєкт військового відомства.

Втім, за інформацією іншого джерела, Міноборони вже припускає можливі затримки із закупівлею. Ризик затримки оцінюється як «від середнього до високого» передусім через напружену ситуацію на ринку електронних компонентів. Міністерство також класифікує ризик збільшення вартості контракту внаслідок зростання цін як «дуже значний».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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