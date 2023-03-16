«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico
Вашингтон дедалі більше стурбований скороченням поставок боєприпасів і ППО в Україну, інформує
Збройні сили США швидко відправляють техніку на поле бою та тренують українські сили напередодні великого контрнаступу, який очікується наприкінці весни. Про це пише
У середу після віртуального засідання багатонаціональної контактної групи з питань оборони України міністр оборони Ллойд Остін заявив, що «Україні не можна гаяти час».
«Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання, – сказав Остін. – Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання цих нових систем».
З наближенням весни офіційні особи США все більше стурбовані скороченням поставок боєприпасів, протиповітряної оборони та досвідчених солдатів в Україну. Москва і Київ продовжують кидати тіла в бій за південно-східне місто, яке США не вважають стратегічно важливим. Але Пентагон каже, що незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю, необхідну для продовження боротьби.