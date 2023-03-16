«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico

Збройні сили США швидко відправляють техніку на поле бою та тренують українські сили напередодні великого контрнаступу, який очікується наприкінці весни. Про це пише Politico .

У середу після віртуального засідання багатонаціональної контактної групи з питань оборони України міністр оборони Ллойд Остін заявив, що «Україні не можна гаяти час».

«Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання, – сказав Остін. – Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання цих нових систем».