«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico

Вашингтон дедалі більше стурбований скороченням поставок боєприпасів і ППО в Україну, інформує ZN.ua.

«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico
© Генеральний штаб ЗСУ

Збройні сили США швидко відправляють техніку на поле бою та тренують українські сили напередодні великого контрнаступу, який очікується наприкінці весни. Про це пише Politico.

У середу після віртуального засідання багатонаціональної контактної групи з питань оборони України міністр оборони Ллойд Остін заявив, що «Україні не можна гаяти час».

«Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання, – сказав Остін. – Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання цих нових систем».

З наближенням весни офіційні особи США все більше стурбовані скороченням поставок боєприпасів, протиповітряної оборони та досвідчених солдатів в Україну. Москва і Київ продовжують кидати тіла в бій за південно-східне місто, яке США не вважають стратегічно важливим. Але Пентагон каже, що незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю, необхідну для продовження боротьби.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Китайські компанії продавали Росії гвинтівки, бронежилети й комплектуючі дронів – PoliticoКитайські компанії продавали Росії гвинтівки, бронежилети й комплектуючі дронів – Politico
Контрнаступ ЗСУ, є два сценарії: "Україна не може гаяти час"Контрнаступ ЗСУ, є два сценарії: "Україна не може гаяти час"
Сенатори США від обох партій тиснуть на главу Пентагону щодо відправки F-16 в Україну — POLITICOСенатори США від обох партій тиснуть на главу Пентагону щодо відправки F-16 в Україну — POLITICO
WP: Україні для весняного наступу бракує добре навчених солдатів і боєприпасівWP: Україні для весняного наступу бракує добре навчених солдатів і боєприпасів
Єдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – PoliticoЄдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – Politico
Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони ТуреччиниКиїв та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони Туреччини
Загарбники в Мелітополі вчергове проводять «інвентаризацію майна», яке можна відібрати — ФедоровЗагарбники в Мелітополі вчергове проводять «інвентаризацію майна», яке можна відібрати — Федоров
CNN: Спікер нижньої палати Конгресу відкинув запрошення Зеленського приїхати в КиївCNN: Спікер нижньої палати Конгресу відкинув запрошення Зеленського приїхати в Київ
Politico: Росія створила цілу стратегію для знищення української ідентичностіPolitico: Росія створила цілу стратегію для знищення української ідентичності
Генпрокурор Латвії: спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якщо буде бажанняГенпрокурор Латвії: спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якщо буде бажання
Последние новости
Подгружаем последние новости