На Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВА

Окупанти все частіше вимагають крім паспорта РФ ще й припинення українського громадянства, інформує ZN.ua.

На Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВА
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У так званій «ЛНР» вимагають швидко відмовлятися від громадянства України. На тимчасово окупованій території Луганщини стають жорсткішими вимоги загарбників при влаштуванні на роботу, зокрема, до державних і муніципальних органів, а також при оформленні соціальних виплат. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Окупанти все частіше вимагають крім російського паспорта ще й припинення українського громадянства.

До того ж, Держдума РФ ухвалила законопроект, згідно з яким пропонується вважати припиненим громадянство України з дня подання заяви про вихід із нього.

«Водночас громадяни зобов'язуються утриматися від реалізації прав та виконання обов'язків громадянина України, у тому числі від отримання та використання українського паспорта та інших документів, що засвідчують це громадянство», - заявили в ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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