На Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВА
Окупанти все частіше вимагають крім паспорта РФ ще й припинення українського громадянства, інформує
У так званій «ЛНР» вимагають швидко відмовлятися від громадянства України. На тимчасово окупованій території Луганщини стають жорсткішими вимоги загарбників при влаштуванні на роботу, зокрема, до державних і муніципальних органів, а також при оформленні соціальних виплат. Про це
Окупанти все частіше вимагають крім російського паспорта ще й припинення українського громадянства.
До того ж, Держдума РФ ухвалила законопроект, згідно з яким пропонується вважати припиненим громадянство України з дня подання заяви про вихід із нього.
«Водночас громадяни зобов'язуються утриматися від реалізації прав та виконання обов'язків громадянина України, у тому числі від отримання та використання українського паспорта та інших документів, що засвідчують це громадянство», - заявили в ОВА.