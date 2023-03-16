Контрнаступ ЗСУ, є два сценарії: "Україна не може гаяти час"

Контрнаступ ЗСУ, є два сценарії: "Україна не може гаяти час"

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися у травні і має кілька сценаріїв.

При цьому військове командування України остаточно не визначилося зі стратегією, пише видання Politico.

По суті, зазначають журналісти, є два варіанти – просуватися на південь через Херсон до Криму, і другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний коридор.

При цьому перший варіант називають нереалістичним, оскільки Росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції такого роду. Другий варіант вірогідніший, кажуть чиновники.

Також наголошується, що офіційні особи США дедалі більше стурбовані скороченням запасів боєприпасів, засобів ППО та досвідчених солдатів на полі бою в Україні.

Багато цих втрат відбуваються в Бахмуті.

Нині в Україну йдуть сотні західних танків та бронемашин, снаряди, спецтехніка для будівництва мостів – все, що потрібне для контрнаступу. Крім цього, нещодавно завершилися п'ятитижневі навчання 600 бійців ЗСУ, які покращили навички стрілянини, медицини, а також управління бойовими машинами Bradley та бронетранспортерами Stryker американського виробництва.

На даний час навчання проходить друга партія військових.

Голова Пентагону Ллойд Остін після віртуальної зустрічі багатонаціональної Контактної групи з оборони України заявив, що «Україна не може гаяти час».

Додамо, тим часом найкращий американський пілот F-16 погодився воювати за Україну.

На рахунку підполковника у відставці Дена Хемптона 151 бойовий виліт. Він брав участь у війнах у Перській затоці, у Косові та в Іраку.

"Україна бореться проти росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто має рацію, а хто винен... Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати", - заявив він в інтерв'ю VOA.


Катерина Петренко, politeka.net





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