Глава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо України

Міністр оборони США Ллойд Остін, на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, непрямо відповів на висловлювання майбутнього ймовірного кандидата на посаду президента США про те, що допомога Україні не в інтересах Сполучених Штатів. Про це повідомляє Європейська правда.

"Що стосується важливості України, то, перш за все, досі зберігалась двопартійна підтримка наданню безпекової допомоги Україні, і я сподіваюся, що вона продовжуватиме надаватися і надалі. Ми чули, як про це говорили високопоставлені лідери по обидва боки Атлантики, і я сподіваюся, що ми й далі заручатимемось цією підтримкою", – зазначив глава Пентагону.

Остін наголосив, що Україна має значення "не лише для України чи для Сполучених Штатів, а й для всього світу".

"Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Йдеться про здатність однієї країни одного дня прокинутися і змінити кордони свого сусіда й анексувати його суверенну територію, і, як ми бачимо, країни по всьому світу не вважають, що це гарна ідея", – додав він.