ЄС і Таїланд відновили торгові переговори після багаторічної перерви

Брюссель заморозив переговори після військового перевороту в Таїланді в 2014 році, інформує ZN.ua.

ЄС і Таїланд відновили торгові переговори після багаторічної перерви
© Wikimedia commons

Євросоюз і Таїланд відновлюють переговори щодо угоди про вільну торгівлю, повідомляє POLITICO із посиланням на Єврокомісію.

Таку заяву ЄК зробила після віртуальної зустрічі між керівником ЄС з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом і Джуріном Лаксанавісітом, віце-прем’єр-міністром і міністром торгівлі Таїланду.

«Сучасна, динамічна угода про вільну торгівлю між ЄС і Таїландом принесе користь обом сторонам і зміцнить та диверсифікує торгові зв’язки ЄС з Індо-Тихоокеанським регіоном», – написав Домбровскіс у Twitter.

Завдяки цій угоді обидві сторони хочуть збільшити торгівлю та інвестиції, йдеться в прес-релізі Комісії , метою якого є розширення доступу товарів на ринок, зокрема, узгодження стандартів безпеки харчових продуктів і вирішення питань прав інтелектуальної власності.

Обсяг торгівлі товарами між ЄС і Таїландом становить близько 42 мільярдів євро.

Брюссель заморозив торговельні переговори з Бангкоком після військового перевороту в 2014 році. Хоча наприкінці 2019 року країни ЄС дали зелене світло для відновлення торговельних переговорів, вони досі офіційно не розпочалися.

Проте, попри офіційне оголошення про відновлення переговорів, перший раунд навряд чи відбудеться раніше вересня, повідомило дипломатичне джерело в ЄС.

Як повідомляється, переговори також ведуться з багатьма іншими країнами, зокрема Індонезією, Індією, Австралією та Новою Зеландією. У цьому регіоні ЄС вже має угоду про вільну торгівлю з В’єтнамом і Сінгапуром.

Однак поновлення переговорів може не обійтися без суперечок через неоднозначну історію дотримання прав людини в країні.

Наприклад, у 2021 році, за даними правозахисної групи Amnesty International «уряд подвоїв свої зусилля з обмеження прав на свободу вираження поглядів і мирних зібрань». Human Rights Watch повторила цю оцінку у своєму останньому щорічному звіті по країні, стверджуючи, що уряд переслідує демократичних активістів і не виконує своїх зобов’язань у сфері прав людини.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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