ЄС і Таїланд відновили торгові переговори після багаторічної перерви
Брюссель заморозив переговори після військового перевороту в Таїланді в 2014 році, інформує
Євросоюз і Таїланд відновлюють переговори щодо угоди про вільну торгівлю,
Таку заяву ЄК зробила після віртуальної зустрічі між керівником ЄС з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом і Джуріном Лаксанавісітом, віце-прем’єр-міністром і міністром торгівлі Таїланду.
«Сучасна, динамічна угода про вільну торгівлю між ЄС і Таїландом принесе користь обом сторонам і зміцнить та диверсифікує торгові зв’язки ЄС з Індо-Тихоокеанським регіоном», – написав Домбровскіс у Twitter.
Завдяки цій угоді обидві сторони хочуть збільшити торгівлю та інвестиції, йдеться в прес-релізі Комісії , метою якого є розширення доступу товарів на ринок, зокрема, узгодження стандартів безпеки харчових продуктів і вирішення питань прав інтелектуальної власності.
Обсяг торгівлі товарами між ЄС і Таїландом становить близько 42 мільярдів євро.
Проте, попри офіційне оголошення про відновлення переговорів, перший раунд навряд чи відбудеться раніше вересня, повідомило дипломатичне джерело в ЄС.
Як повідомляється, переговори також ведуться з багатьма іншими країнами, зокрема Індонезією, Індією, Австралією та Новою Зеландією. У цьому регіоні ЄС вже має угоду про вільну торгівлю з В’єтнамом і Сінгапуром.
Однак поновлення переговорів може не обійтися без суперечок через неоднозначну історію дотримання прав людини в країні.
Наприклад, у 2021 році, за даними правозахисної групи Amnesty International «уряд подвоїв свої зусилля з обмеження прав на свободу вираження поглядів і мирних зібрань». Human Rights Watch повторила цю оцінку у своєму останньому щорічному звіті по країні, стверджуючи, що уряд переслідує демократичних активістів і не виконує своїх зобов’язань у сфері прав людини.