США дистанційно знищили програмне забезпечення на збитому росіянами безпілотнику — CNN

Це не дасть Росії можливості отримати секретну інформацію, інформує ZN.ua.

США дистанційно знищили програмне забезпечення на збитому росіянами безпілотнику — CNN
© Центральне командування повітряних сил США

Сполучені Штати дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб перешкодити Росії отримати секретну інформацію, повідомляє CNN.

Заходи щодо видалення програмного забезпечення були вжиті після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27. Російські літаки скинули авіаційне паливо перед американським безпілотником спостереження вранці у вівторок, після чого один із російських реактивних літаків зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер і змусивши США збити його в Чорному морі.

У середу секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Росія спробує забрати уламки безпілотника.

«Я не знаю, чи зможемо ми їх отримати чи ні, але нам це потрібно зробити... І ми обов'язково це спробуємо», — сказав Патрушев.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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