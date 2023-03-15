США дистанційно знищили програмне забезпечення на збитому росіянами безпілотнику — CNN

Сполучені Штати дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб перешкодити Росії отримати секретну інформацію, повідомляє CNN.

Заходи щодо видалення програмного забезпечення були вжиті після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27. Російські літаки скинули авіаційне паливо перед американським безпілотником спостереження вранці у вівторок, після чого один із російських реактивних літаків зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер і змусивши США збити його в Чорному морі.

У середу секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Росія спробує забрати уламки безпілотника.

«Я не знаю, чи зможемо ми їх отримати чи ні, але нам це потрібно зробити... І ми обов'язково це спробуємо», — сказав Патрушев.