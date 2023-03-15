Почаївську лавру також готуються відібрати в УПЦ МП: "Процес розпочався..."

Почаївську лавру також готуються відібрати в УПЦ МП: "Процес розпочався..."

У Почаївській Успенській лаврі розпочато процеси щодо повернення майна держави

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону .

Міністерство культури України оголосило про розірвання договору оренди Києво-Печерської Лаври із монастирем Української православної церкви Московського патріархату.

Також УПЦ МП залишить і Почаївську Успенську лавру на Тернопільщині.

У Почаївській Успенській лаврі розпочато процеси щодо повернення майна держави.

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"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду з приводу того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври", - каже Ткаченко.

Також він додав, що священик, який керує у Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви.

церква, свічки, молитва, релігія

Готується кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

"Таким чином, у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди чи користування відомими об'єктами, що належать до історичної спадщини України", - додав міністр.


Юлія Олександренко, politeka.net





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