Почаївську лавру також готуються відібрати в УПЦ МП: "Процес розпочався..."
У Почаївській Успенській лаврі розпочато процеси щодо повернення майна держави
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону .
Міністерство культури України оголосило про розірвання договору оренди Києво-Печерської Лаври із монастирем Української православної церкви Московського патріархату.
Також УПЦ МП залишить і Почаївську Успенську лавру на Тернопільщині.
У Почаївській Успенській лаврі розпочато процеси щодо повернення майна держави.
"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду з приводу того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври", - каже Ткаченко.
Також він додав, що священик, який керує у Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви.
Готується кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.
"Таким чином, у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди чи користування відомими об'єктами, що належать до історичної спадщини України", - додав міністр.